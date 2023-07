Nei precedenti due campionati Listowski aveva disputato 48 partite con i giallorossi pugliesi. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino lo aveva acquistato nel 2021 dal Pogon Stettino in Polonia. Il giocatore è andato via da Lecce perché non rientra nei piani dell’allenatore Roberto D’ Aversa.

- Il Lecce ha ceduto il centrocampista polacco Marcin Listowski 25 anni a titolo temporaneo al Sud Tirol in Serie B. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Il calciatore in questa stagione ha giocato 14 gare in sei mesi nel Brescia in cadetteria e realizzato una rete. Era tornato per fine prestito alla squadra salentina.