CAPURSO - Lunedì 31 luglio a Capurso è in programma il secondo “Job Day”, un pomeriggio sul tema dal titolo Turismo religioso tra cammini, fede e tradizione, interamente dedicato a disegnare l’orizzonte futuro nell’ambito dell’industria culturale. Di questo, e di tanto altro si parlerà dalle 16 alle 19.30 nella biblioteca Comunale “G.Daddosio” e dalle 19.30 alle 22.00 nel Chiostro Basilica Maggiore Madonna del Pozzo.All’incontro parteciperanno per i saluti istituzionali: il sindaco di Capurso, Michele Laricchia; la consigliera regionale delegata alla Cultura Grazia Di Bari; il direttore generale del dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia, Aldo Patruno; il Rettore della Basilica Madonna del Pozzo, Padre Filippo D’Alessandro; il parroco della parrocchia SS. Salvatore di Capurso, don Antonio Lobalsamo e la consigliera delegata alle Politiche attive del Lavoro del Comune di Capurso, Raffaella Rubino. Sono inoltre previsti gli interventi di: Graziano Cennamo, presidente di PugliArmonica; Rosanna De Pinto, co-progettista de Il Cammino di Don Tonino Bello; Pino Minafra, musicista ed esperto di bande; Elisa Barucchieri, artista e danzatrice aerea e Domenico Paulicelli, titolare Paulicelli Light Designs. Interventi musicali a cura della Storica Premiata Tradizionale Bassa Musica della Città di Molfetta.L’appuntamento rientra nel progetto "Capurso Orizzonte Futuro", il cui fine principale è promuovere la cooperazione tra enti e servizi al fine di favorire l'accesso dei giovani e della popolazione in età attiva al lavoro, sia a livello territoriale che nazionale ed europeo, offrendo supporto e orientamento ai cittadini, e consentendo loro di sfruttare le opportunità di lavoro disponibili.Attraverso una rete di partenariato composta da importanti istituzioni della formazione, associazioni sindacali, datoriali, territoriali e regionali, coordinata da Cat-Imprendo, il progetto si propone di fornire azioni di orientamento che aiutino i cittadini a costruire la propria identità personale, sociale e professionale, superando positivamente le sfide che possono incontrare lungo il percorso.«Il turismo religioso è da sempre una forza unificante che ha ispirato milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Camminare lungo i sentieri antichi, visitare luoghi sacri e partecipare a rituali secolari offrono un'esperienza unica e trasformativa, che va oltre il semplice atto del viaggiare. L’industria culturale e creativa del Comune di Capurso occupa un settore molto attivo sul nostro territorio grazie alla Festa Patronale di San Giuseppe, alla Festa Grande della Madonna del Pozzo che attira numerosi pellegrini, e ai diversi eventi musicali e teatrali diventati ormai punti di riferimento non solo locali - commenta il sindaco di Capurso Michele Laricchia -. Ecco quindi che attraverso questo secondo Job Day dedicato al “Turismo religioso”, gli esperti di settore, i rappresentanti delle istituzioni locali, le organizzazioni non governative e gli operatori turistici avranno l'opportunità di condividere le loro esperienze e conoscenze in queste aree tematiche, incoraggiando una discussione costruttiva per meglio identificare e sviluppare le figure professionali necessarie per valorizzare tale circuito produttivo».«La valorizzazione del turismo religioso non solo offre opportunità di scoperta culturale e spirituale, ma può anche generare un significativo indotto lavorativo ed economico per la nostra comunità - aggiunge la consigliera delegata alle Politiche attive del Lavoro del Comune di Capurso, Raffaella Rubino -. Le attività connesse al turismo, come l'ospitalità, la guida turistica, la ristorazione, l'artigianato locale, e via dicendo, sono un concreto stimolo all’incremento della domanda, contribuendo così a ridurre la disoccupazione e ad emancipare una florida economia locale. La misura regionale “Punti Cardinali” ci permette di disegnare con consapevolezza l’orizzonte futuro di Capurso».La durata complessiva delle attività è di sei mesi e prevede tre linee di intervento principali: Orientation Labs, Job Days e Orientation Desk.“Capurso Orizzonte futuro” rientra nell'ambito dell'avviso pubblico – Regione Puglia Por Puglia Fesr – Fse 2014-2020 - "Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” per il cui il Comune di Capurso ha ottenuto 91mila euro di finanziamento.: 3334824636orizzontefuturocapurso@gmail.com: Capurso Orizzonte Futuro_Punti Cardinali