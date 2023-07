BARI - Nel pomeriggio del 29 giugno scorso un giovane di 15 anni, in compagnia di altri minorenni della provincia di Taranto, era andato al Parco Commerciale di Casamassima e, dopo aver bevuto una bevanda, si sarebbe disfatto della bottiglia lanciandola oltre l’inferriata di un cavalcavia della Ss100, senza preoccuparsi della pericolosità del gesto che avrebbe potuto creare problemi agli utenti della strada.In quel momento una pattuglia della Polizia Stradale, che stava pattugliando il tratto di strada, ha notato l’accaduto ed ha fermato i ragazzi mentre attraversavano il cavalcavia.L’autore del gesto, dopo aver ammesso le sue colpe e compreso la gravità dell’azione, è stato denunciato in stato di libertà per “getto pericoloso di cose” e, presso gli uffici della Polizia Stradale di Gioia del Colle, è stato affidato ai propri genitori.