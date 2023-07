Secondo quanto emerso, l’anziano, allettato, sarebbe stato trovato morto da un figlio e dalla sua compagna. I due avrebbero così deciso di disfarsi del corpo, spogliandolo, mettendolo in un sacco a pelo e abbandonandolo in una stradina di Castrovalva. Tutto ciò per incassare una pensione di circa 3mila euro al mese, percependo quasi 60mila euro indebitamente.





E' stato grazie a una protesi femorale che i Carabinieri sono riusciti a identificare il corpo.

L'AQUILA - Grazie alle indagini dei Carabinieri di Sulmona si è scoperta l’identità del cadavere trovato la scorsa estate ai margini di un costone di roccia a Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi, nell’aquilano. Si tratta di di Bruno Delnegro, pensionato 81enne di Trani. I tre figli e la compagna di uno di questi sono stati iscritti nel registro degli indagati per soppressione di cadavere, truffa ai danni dell’Inps e indebito utilizzo della carta bancomat.