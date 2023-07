CASTELLANA GROTTE - Weekend da sold out per “Piazze d'Estate”, il cartellone di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.Da venerdì 30 grazie agli eventi delle Notti Bianche dello Shopping e dei Bambini, al live di Umberto Tozzi fino agli appuntamenti del fine settimana alle grotte di Castellana, Castellana Grotte ha accolto circa 13 mila persone.La gran parte di queste, circa 9mila persone, ha assistito all'unica data in Puglia del “Gloria Forever il Tour”, il concerto di uno degli artisti più importanti della storia della musica che ha richiamato in largo Porta Grande – ieri domenica 2 luglio - visitatori ed estimatori provenienti da tutta la regione.In due ore di concerto Umberto Tozzi ha allietato il pubblico con alcuni dei suoi più grandi successi, da NOTTE ROSA, a TI AMO, da IO CAMMINERO' a SI PUO DARE DI PIU', GENTE DI MARE, TU, STELLA STAI e GLORIA. Per non parlare dell’omaggio acustico reso ad alcuni dei pezzi più importanti della musica internazionale: SOUND OF SILENCE su tutto.Novemila persone hanno cantato all’unisono, hanno ballato e si sono emozionate, sulle note di uno degli artisti italiani e internazionali più amati, che vanta una carriera che abbraccia oltre quattro decenni e più di 80 milioni di copie di dischi vendute.Soddisfazione è stata espressa da tutta l’amministrazione comunale e dal CdA della società Grotte, che hanno ringraziato il lavoro fatto dall’organizzazione, dall’APS Sottosopra e da tutti i volontari intervenuti.