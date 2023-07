CEGLIE MESSAPICA (BR) - Giovedì 13 luglio prende il via la diciottesima edizione del Festival dei Giochi di Ceglie Messapica organizzato dall’Aps Casarmonica con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. - Giovedì 13 luglio prende il via la diciottesima edizione del Festival dei Giochi di Ceglie Messapica organizzato dall’Aps Casarmonica con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.





Si parte da Retroscena alle ore 19, in via Beato Angelico, con il Corteo del Piccolo Popolo. La parata, animata dai volontari del Festival, dai percussionisti della scuola di musica di Casarmonica, da acrobati e musicisti, percorrerà le vie della città per arrivare in Piazza Plebiscito alle ore 21 dove si terrà la consueta Cerimonia Inaugurale, quest’anno particolarmente coinvolgente perché, oltre agli ospiti, musicisti e performer che si esibiranno sul palco, tutto il pubblico parteciperà alla festa dei diciotto anni del Festival dei giochi. Al termine della Cerimonia si apriranno le porte della città del gioco e una grande Caccia al tesoro notturna alla scoperta del Centro Storico sancirà l’avvio di questa edizione.

Venerdì 14 e sabato 15 luglio le strade e le piazze si animeranno con "La città che gioca" a partire dalle ore 17 con 30 postazioni di giochi. Mentre la giornata di domenica è dedicata alle dispute del Gran premio dei carrettoni, delle Botti Rotolanti e alla Finale del Palo della Cuccagna.

Alle 23, tutte le sere al termine dei giochi, il palco di Piazza Sant’Antonio si animerà con "I suoni del Festival" con i concerti di L'Orchestrina di Molto Agevole, I Mundial e Orchestra Mancina.

La partecipazione ai giochi e ai concerti è sempre libera e gratuita.