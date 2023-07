CEGLIE MESSAPICA (BR) - Martedì 11 luglio alle ore 20.30 presso Retroscena, si terrà la presentazione ufficiale della diciottesima edizione del Festival dei Giochi con la presenza degli ospiti e degli Amministratori. - Martedì 11 luglio alle ore 20.30 presso Retroscena, si terrà la presentazione ufficiale della diciottesima edizione del Festival dei Giochi con la presenza degli ospiti e degli Amministratori.





Il Festival dei Giochi di Ceglie Messapica organizzato da Casarmonica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale quest’anno diventa maggiorenne e sarà una grande festa di compleanno tra giochi, musica dal vivo e tanto altro.

Come ogni anno le strade e le piazza del Centro storico del paese si trasformeranno dal 13 al 16 luglio, in un campo da gioco in cui grandi e piccoli potranno partecipare gratuitamente alle proposte ludiche.

Come di consueto l’apertura della manifestazione è affidata al "Corteo del Piccolo Popolo", animato dai percussionisti di Casarmonica, dagli acrobati del Circo Magdaclan e dal gruppo folk La Stella che, partendo da Retroscena in via Beato Angelico giovedì’ 13 luglio alle ore 19, percorrerà le strade della città per approdare in Piazza Plebiscito dove la "Cerimonia Inaugurale", con la consegna delle chiavi del custode al Capobanditore, darà il via alla 3 giorni di giochi. Al termine della Cerimonia il paese inizierà a Giocare con una Caccia al tesoro notturna alla scoperta del centro storico.

Venerdì 14 e sabato 15 luglio le strade e le piazze si animeranno con "La città che gioca" a partire dalle ore 17 con 30 postazioni di giochi.

La serata di venerdì proseguirà con la presenza di due ospiti speciali.

Il primo è Monsignor Vincenzo Pisanello, vescovo della diocesi di Oria che alle ore 21 in Piazza Plebiscito parteciperà alla partita del Biliardone umano di preti contro preti. E dopo la prima fase eliminatoria del Palo della Cuccagna che si terrà in Piazza Sant’Antonio alle 22, curata dagli Acrobati della cuccagna di Bergamo, si cambierà musica con il secondo ospite speciale. Ad aprire le danze sul palco de "I Suoni del Festival" ci sarà L’orchestrina di molto agevole, un progetto musicale che riprende il grande liscio d’autore composta da un manipolo di musicisti provenienti da gruppi del firmamento classico ed underground nostrano, capitanata da Enrico Gabrielli, eclettico musicista che ha fondato gruppi come Mariposa, Calibro 35, The Winstons e l'etichetta 19’40’, ha suonato con Afterhours, Mike Patton e PJ Harvey, ha arrangiato canzoni di Iggy Pop, composto musica contemporanea, colonne sonore per film e pubblicato un libro di racconti.

Sabato 15 luglio, dopo "La città che gioca", l’attenzione si sposterà in Piazza Sant’Antonio dove alle 20.30 sul palco si disputerà la finale del torneo di Calcio Balilla e alle 21 ci sarà la "Cuccagna dei piccoli" ricoperta di cioccolato. Alle ore 22 sarà il momento del Grande Tiro alla fune in via San Rocco. Ad animare il palco de "I Suoni del Festival" alle 23 ci saranno i Mundial, il nuovo progetto del cantautore Carmine Tundo, del maestro Roberto Mangialardo e del batterista Alberto Manco che sperimentano un nuovo percorso sonoro che parte dalle radici della musica pugliese fino ad arrivare alle nuove frontiere dell’elettronica moderna.

Domenica 16 luglio il cartellone degli eventi è fitto di appuntamenti: alle 18 nel Circuito Municipale si disputerà il Gran Premio dei Carrettoni, alle 20 dal Belvedere Monterrone a via San Rocco ci sarà la gara delle Botti Rotolanti e alle 21 in Piazza Sant’Antonio, Felice Suma dell’Associazione Passo di Terra guiderà il "Gioco delle Fontane". Nella stessa piazza alle 21.30 ci sarà la finale del Palo della Cuccagna per poi concludere alle 23 con il ritorno di Orchestra Mancina con i suoi suoni frizzanti sul palco de "I Suoni del Festival".

Al termine di ogni serata in piazza Sant’Antonio sarà animata dalle Danze Francesi guidate da Jules Ferrè.