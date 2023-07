Cinque persone coinvolte in violenta aggressione a Foggia: ordinate custodie cautelari per tentato omicidio e rapina

FOGGIA - La polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tre maggiorenni e due minorenni, accusati di tentato omicidio e rapina aggravati da motivi abietti e crudeltà. I destinatari dell'ordinanza, tutti provenienti da Foggia e alcuni dei quali con precedenti penali, sono coinvolti nell'aggressione violenta ai danni di un 40enne originario del Marocco.L'aggressione avvenne verso le 2 del 24 giugno scorso in piazza Mercato, un luogo della movida a Foggia, dove purtroppo si sono verificate frequenti aggressioni da parte di gruppi di giovani. Le indagini, condotte dalla procura di Foggia e dalla procura per i Minorenni di Bari, hanno portato all'emissione delle custodie cautelari per garantire l'efficacia delle indagini e prevenire eventuali ulteriori reati.Le autorità stanno lavorando per portare giustizia alle vittime e assicurare che i responsabili vengano processati per i loro atti di violenza. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi riguardo alle indagini e al processo giudiziario.