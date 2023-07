CISTERNINO (BR) - Partirà giovedì 20 luglio, con la grande musica della Fanfara della 3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare diretta dal Maestro Nicola Cotugno (1° LGT M.llo) il Festival Internazionali Bande Musicali "Valle d’Itria" a Cisternino, con la direzione artistica del M° Donato Semeraro. - Partirà giovedì 20 luglio, con la grande musica della Fanfara della 3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare diretta dal Maestro Nicola Cotugno (1° LGT M.llo) il Festival Internazionali Bande Musicali "Valle d’Itria" a Cisternino, con la direzione artistica del M° Donato Semeraro.





Un prologo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Cisternino e predisposto con favore dall’Associazione Musicale Città di Cisternino organizzatrice del Festival, per rendere omaggio al Generale Oronzo Lorusso e al Tenente Pilota Angelo Zizzi, due cistranesi "prestati" all’Aeronautica Militare di cui nel 2023 ricade il Centenario.

Questo il programma del Prologo di giovedì 20 luglio: ore 19.00 arrivo della Fanfara dell’Aeronautica Militare ed esecuzione della "Marcia di Ordinanza" nei pressi dell’abitazione del Gen. Lorusso in corso Umberto, a seguire la deposizione di una Corona di Alloro presso il Monumento dei Caduti in villa comunale, e alle ore 21.00 l’inizio del Concerto in piazza Garibaldi.

Da venerdì 21 luglio con l’Opening Ceremony il via ufficiale al Festival. In programma dalle ore 21.00 la sfilata delle bande italiane e straniere ospiti del festival e il saluto istituzionale a cura del Sindaco di Cisternino e delle altre autorità presenti. In serata DJ Set con “Disco Bizzarro” e tutt’attorno all’area evento stand gastronomici e di artigianato locale.

Sabato 22 luglio dalle ore 21.00 sul grande palco allestito in piazza Garibaldi si svolgerà il Main Event con il Concerto di Gala del Festival e le esibizioni delle formazioni bandistiche e dei gruppi di majorettes presenti.

Domenica 23 luglio per la Closing Ceremony dalle ore 20.30 la street parade nel centro storico con show itineranti in sei postazioni diverse (piazza Garibaldi, piazza V. Emanuele, piazza Mazzini, piazza Marconi, Corso Umberto e piazza Pellegrino Rossi). Infine, le formazioni si raduneranno in piazza Garibaldi dove suoneranno all’unisono per dare vita alla colonna sonora di uno spettacolo di grande effetto scenico: uno show di danza aerea a cura della compagnia "Eleina D.".

Da non perdere, inoltre, durante le serate del Festival, in pineta comunale, l’installazione artistica dedicata all’evento: Mirrors of Sound.

La grande musica bandistica della tradizione pugliese scende in piazza dal 20 al 23 luglio, pronta a contaminarsi con nuove forme musicali e artistiche. Il tutto nella splendida cornice di Cisternino, il balcone della Valle d’Itria.

Il Festival è patrocinato d Comune di Cisternino, Regione Puglia e Anbima Puglia (Associazione Italiana Bande Italiane).

Tutte le serate del Festival sono ad ingresso libero e gratuito.