CISTERNINO - Cerchi e specchi. Cielo e arte. Storia che incontra la bellezza e la musica con uno sguardo proiettato al domani. Il countdown per il 25° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” di Cisternino porta con sé nuove forme artistiche.E’ avvenuta la sera del 25 giugno, nel centro storico di Cisternino, l’inaugurazione dell’installazione interattiva dal titolo “Mirrors of Sound” firmata da Marteo Studio di Martino Pezzolla e Matteo De Angelis, per celebrare l’importante anniversario del Festival bandistico organizzato dall’Associazione Musicale Città di Cisternino APS, titolare dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”.“Volevamo sperimentare nuove rotte artistiche per l’anniversario del nostro festival – spiega il Presidente Claudio Siliberti accanto al Direttore Artistico M° Donato Semeraro - e abbiamo impreziosito il nostro programma con un'installazione artistica nel cuore di Cisternino che resterà attiva dal 25 giugno al 25 luglio. Ciò contribuirà a rendere ancora più memorabile l’attesa per l’evento che dal 20 al 23 luglio si svolgerà nel centro storico”.Il Festival rappresenta da 25 anni un punto d’incontro a livello internazionale per chi, attraverso la musica, vuole condividere parte delle sue culture e tradizioni. In questo incontro artistico si pone l’installazione “Mirrors of Sound”: un grande cerchio che integra 25 specchi sospesi a un’altezza di 3 metri, sorretto da una struttura esile di forma conica, aperta su un lato per consentire l’interazione con l’opera.“L’idea degli specchi e della forma circolare è in sé una scelta che racchiude un significato. – Spiegano gli artisti - Ogni anniversario importante è infatti una sorta di cerchio che si chiude, ma che allo stesso tempo apre la strada a nuove esperienze future. La scelta di lasciare aperta la struttura circolare su un lato non è quindi casuale: l’apertura rivolge il suo sguardo alla Valle d’Itria, ma con questo sguardo vuole abbracciare il mondo e tutte le possibili evoluzioni e collaborazioni future del Festival. Gli specchi sono occhi che guardano in basso, riflettono le locandine delle edizioni precedenti, per ricordarci gli eventi passati, ma allo stesso tempo ci danno una prospettiva differente su quelli presenti, fotografando e catturando ogni istante di musica, di collaborazione, di convivenza tra culture e anche di passaggio di tutte le persone che vogliono sapere di più su quello che questo festival ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà per Cisternino e per la Puglia”.L’installazione è anche un palco per ospitare mini esibizioni e jam sessions; uno spazio musicale sempre a disposizione con vista sulla Valle d’Itria. Le esibizioni saranno cadenzate nei 24 giorni precedenti all’apertura del festival in uno speciale calendario dell’attesa, un calendario condito di sorprese musicali.“Mirrors of Sound” gathering point for music, una ragione in più per vivere Cisternino che fra meno di un mese sarà la capitale pugliese della musica bandistica.Il Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” vi aspetta dal 20 al 23 luglio.Tutte le serate del Festival sono ad ingresso libero e gratuito.