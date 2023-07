Monta la polemica sulle parole della ministra Eugenia Roccella, pronunciate durante il festival “Il Libro Possibile”, a Polignano a Mare, la sera dell’8 luglio. Le affermazioni sul presidente del Senato ("Non entro nelle reazioni di un padre") sono state accolte da alcuni “buu” provenienti dalla piazza.La ministra ha commentato il caso di cronaca che ha visto coinvolto Leonardo Apace La Russa, dopo che una ragazza di 22 anni lo ha denunciato per violenza sessuale. I fatti risalirebbero a maggio e la giovane sarà ascoltata dal pm domani lunedì 10 luglio, o al massimo martedì 11."Meraviglia l'eccesso di cautela politica della ministra Roccella", dice intanto Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, che aggiunge: "Nel caso La Russa non ci sono dubbi che la seconda carica dello Stato avrebbe dovuto avere un maggiore senso di responsabilità nella vicenda che vede al centro suo figlio sia in quanto testimone sia per la sua alta carica istituzionale".