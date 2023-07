MILANO - Da venerdì 14 luglio arriva in radio 'Indietro non si torna', il nuovo singolo di Clesi, giovane promessa del panorama musicale italiano.Clesi inizia il suo percorso musicale esibendosi dal vivo con la sua band e vincendo alcuni concorsi nazionali, come Festival Voci dal Sud, dove viene premiata da Mogol. Nel 2014, appena maggiorenne, viene premiata dal Senato della Repubblica, che le conferisce il Premio Note di Legalità. Nello stesso periodo, alcune delle sue video-canzoni vengono trasmesse da Rai Gulp.Vive a Roma dove si occupa di musica. Nel 2019, con 'Condivido', il suo primo singolo trasmesso sulle radio nazionali, entra nelle classifiche degli artisti emergenti in Italia. Tra le esperienze live più importanti a cui ha partecipato, si ricordano il Deejay On Stage di Radio Deejay e il contest indetto da Radio Italia.Nel 2022 vince il NokepTv Generation, in onda su Sky. Questo le ha permesso di entrare nel roster degli artisti di Saifam Music con cui incide 'Indietro non si torna'.