REDAZIONE - La corte d'Assise d'Appello di Caltanisetta ha confermato la condanna all'ergastolo del boss Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato il mandante delle Stragi di Capaci e di via D'Amelio. Il collegio ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali. Il padrino della Mafia, difeso dall'avvocato d'ufficio Adriana Vella, ha rinunciato a collegarsi dal carcere in cui è detenuto con il 41 bis, per ascoltare il dispositivo. Questa decisione è arrivata nel giorno del trentunesimo anniversario della Strage di via d'Amelio, nella quale perse la vita Paolo Borsellino con gli uomini della sua scorta. (N.Z.)