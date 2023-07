"A nome mio e del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia formulo i migliori auguri di buon lavoro a Veronica Merico, neo eletta segretario territoriale dell'UGL Lecce. Al contempo ringrazio Vito Perrone per il lavoro svolto insieme in questi anni in cui ha retto la segreteria territoriale" ha dichiarato, in una nota, l'on. Saverio Congedo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.