Consiglio Federale, il Brescia e il Perugia in pole per i ripescaggi in Serie B





Per i verdetti definitivi si dovranno aspettare 2 gradi di giudizio, il Tar del Lazio che si riunirà il 2 Agosto e il Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha stabilito l’udienza per il 29 Agosto. E’ sempre più probabile per i ricorsi presentati dal Lecco e dalla Reggina che l’ inizio dei tornei di B e C possa slittare a Settembre.

Stamattina si è riunito a Roma il Consiglio Federale. Sono state decise le graduatorie per le ammissioni ai campionati di Serie B e C. Per quanto riguarda la cadetteria il Brescia e il Perugia sono in pole per i ripescaggi. Il Mantova è stato riammesso in C. L’ Atalanta Under 23 la Casertana e il Piacenza potrebbero giocare in Lega Pro se qualche squadra non dovesse riuscire ad iscriversi.