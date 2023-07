BARI - La città di Noci torna protagonista della cultura libraria pugliese e nazionale, con la quarta edizione di una manifestazione in continua crescita: è il festival letterario di mezza estate «Chiostri e Inchiostri», che si svolgerà dal 28 al 30 luglio 2023 nel centro storico di una delle più belle città pugliesi, tra i luoghi all'aperto che ne delimitano i chiostri più suggestivi. Laddove l'inchiostro e le parole si intersecano con la voglia di tornare a utilizzare gli spazi cittadini per fini culturali.La manifestazione, con la direzione editoriale del senatore Pietro Liuzzi, è organizzata dal Parco Letterario Formiche di Puglia, con il patrocinio del Comune di Noci e del Consiglio regionale della Puglia, e la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Bari e dell’Institut Ramon Llull. Oltre al sostegno di numerosi sponsor privati.Durante le tre giornate del festival, il centro storico di Noci, con le peculiari caratteristiche di tessuto urbano in cui i percorsi si incontrano, si intrecciano e divergono virtuosamente, sarà al centro di una pluralità di voci e prospettive, messe a confronto tra loro per riflettere sui temi odierni. Ma anche su storie che si nutrono di passato e futuro, per dare una nuova luce al contemporaneo. Sei i luoghi principali della rassegna: Largo Rotolo, Largo Albanese, Largo Spirito Santo, Largo Porta Nuova, Largo Pietro Gioia e il Bookshop di Largo Torre. Con inizio, tutti giorni, dalle 19 in poi, sino a mezzanotte.“È prezioso - ha detto la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone - che le persone si ritrovino in piazza per riflettere sui grandi temi del tempo e su tutto ciò che può unirci attraverso un buon libro. È quello che abbiamo provato a fare noi in Regione con il grande investimento sulle biblioteche di comunità. Biblioteche e piazze, due facce della stessa medaglia, perché la cultura si faccia seme per una nuova economia. Un’economia più giusta e rispettosa dei diritti delle persone. Dalla moda all’intelligenza artificiale, all’ambiente, alla salute, i temi trattati dal Festival “Chiostri e inchiostri” richiedono un confronto a cui nessuno può sottrarsi, per amore della nostra terra e del futuro delle comunità che ogni giorno la abitano. Quando parliamo di crescita non possiamo farlo guardando da un solo punto di vista e, soprattutto, queste sono questioni che interessano noi e i nostri figli. Con la cultura s’impara a vivere insieme, s’impara che non siamo soli al mondo”.“'Chiostri e Inchiostri' - ha detto la consigliera regionale Lucia Parchitelli - è un Festival letterario di grande spessore che sosteniamo nei fatti, testimoniando che per la Puglia la cultura è un punto di forza straordinario. I nostri luoghi più belli e i nostri centri storici, come quello splendido di Noci con le sue gnostre, sono una casa accogliente dove queste manifestazioni possono crescere e diventare sempre più attrattive per gli stessi pugliesi e i tanti turisti che abbracciano la nostra Regione".