In pochi anni, si è guadagnata il successo internazionale come artista formidabile. Ha fatto tour, si è esibita in alcuni dei più importanti teatri, festival jazz e club di tutto il mondo, tra cui North Sea Jazz, Umbria Jazz, Cork Jazz, Breda Jazz, Amsterdam Arena Stadium e molti altri in USA, Indonesia, India, Giappone, Sudafrica, Russia e quasi ovunque in Europa. La discografia di Francesca include 6 album come leader e apparizioni come sideman in oltre 20 registrazioni, tre dei quali in quartetto con il leggendario sassofonista Scott Hamilton. L’album di debutto di Tandoi “For Elvira” (2014) presenta il suo “Trio europeo”, tra cui il batterista di fama mondiale Frits Landesbergen e il bassista Frans van Geest, ha venduto oltre 10.000 copie. La rivista giapponese “Jazz Life” l’ha premiata nel 2016 come “uno dei più grandi giovani talenti della scena jazz europea”, nominando il suo album “Wind Dance” tra i dieci migliori album jazz di quell’anno. La V edizione del Festival GustoJazz è organizzata dall’Associazione Culturale Art Promotion ed è realizzata grazie al Patrocinio e contributo del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico.



CORATO - Prosegue a Corato la V edizione del Festival GustoJazz, realizzata con il patrocinio e contributo del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, inauguratasi giovedì 20, sino a giovedì 27 luglio. GustoJazz è organizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion con l’intento di creare un importante evento culturale per la città di Corato, celebrando il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l’enogastronomia e la promozione del territorio. “GustoJazz si pone l’obiettivo - spiega il direttore artistico Alberto La Monica - attraverso un programma di proposte artistiche variegate, di rendere attrattivo un territorio solitamente lontano dalle direttrici turistiche tradizionali, portando all’attenzione nazionale la sua forte connotazione identitaria assieme alla promozione di talenti locali ed eccellenti prodotti enogastronomici.”Una quinta edizione particolarmente ricca, che si sviluppa in un arco temporale di 8 giorni, itinerante nelle varie piazze del centro, per offrire ai coratini e ai turisti un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche.Tutti gli eventi proposti sono ad ingresso gratuito con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.Oggi, mercoledì 26 luglio alle ore 21.30 in Piazza Di Vagno concerto di Kelly Joyce “DeCanto”, ingresso gratuito.LA FORMAZIONEKelly Joyce: voce - Sebastiano Burgio: tastiere - Edoardo Petracci: basso - Massimo Ferri: batteriaIL CONCERTODeCanto è un progetto che lega due grandi passioni di Kelly-Joyce, la musica e l’enogastronomia, fondendole in uno spettacolo. Un’idea nata lungo il suo percorso di studi presso l’AIS dove ha conseguito il secondo livello: portare in scena una degustazione di musica, dove il ‘lasciar respirare’ è la nota comune per apprezzare sia le sfumature del vino che quelle del repertorio musicale. Kelly-Joyce, affiancata da musicisti di fama, ha concepito uno spettacolo, che alterna il Pop/Jazz, lo swing, la musica francese ed il grande cantautorato Italiano, a delle vere degustazioni. E qua, avviene la magia… l’incontro con Gille Coffi Degboe. Considerato una giovane promessa della Sommellerie. Africano d’origine ed Italiano d’adozione, è oggi Ambasciatore di due vitigni importanti Italiani, Albana e Negroamaro. Oggi ha il compito di promuoverli nel mondo. Il progetto prevede una raccolta di canzoni in collaborazione con alcune cantine vinicole, tra le più illustri del Paese. La musica si ispira alle caratteristiche organolettiche dei vini, che a loro volta sono commentati da Gilles.L’ARTISTAKelly Joyce Bale Simoes de Fonseca, meglio conosciuta come Kelly Joyce. È una cantante francese di musica dance elettronica, ma anche di jazz. Il suo background e le sue diverse origini che vanno dal Blues al Negro Spiritual alla BossaNova e Fado Portoghese la rendono del tutto originale nel suo genere. Figlia d’arte e di origine nobile, suo padre King Joe Bale, compositore e ambasciatore dello Zaire era figlio di un principe che discendeva dai Reali Egiziani. La madre, Emmanuelle Vidal Simoes de Fonseca, invece contessa di burgos e segovia, è stata la fondatrice e cantante dei Chocolat’s. Nonostante le sue origini nobiliari kelly joyce inizia sin a bambina a studiare come diventare un’artista completa. Prende lezioni di piano e violino, ma per 12 anni studia danza alla Royal Academy. Appena maggiorenne si trasferisce a Londra per continuare gli studi. Il suo esordio nella compagine musicale internazionale avviene nel 2001 con un singolo dal titolo “Vivre la Vie”, il quale diventa subito una hit. Vende piu di 600 mila copie in tutto il mondo con passaggi radiofonici e televisivi seguiti da paesi come il Canada, la Siberia, l’Africa, la Nuova Zelanda e ricevendo anche una nomination ai French Music Awards. Il frutto di questo successo stimola Kelly Joyce a partecipare a festival di musica Jazz (Festival di Spoleto, Pozzuoli Jazz Festival). In uno dei quali in un concerto in Vaticano in occasione del Santo Natale, incontra e conosce Papa Wojtila Giovanni Paolo II. Ormai pronta ad affrontare la vita da protagonista, Kelly Joyce intraprende dapprima un tour fra Europa e Russia con un gruppo jazz per poi pubblicare definitivamente nel 2004 “Chocolat”, il secondo album dove spiccano brani come “Little Kaigè”, “c’est l’Amour qui vient” e “Melody”. Collabora con diversi artisti in varie lingue, da Big Fish, alla cantante azera Tunzale Agayeva con cui duetta nel brano “Bakımın.zü Gülür” (Baku Smiles) utilizzato come colonna sonora d’apertura dei Giochi Olimpici Europei tenuti a Baku nel 2016. Dopo avere studiato 2 anni come Sommelier AIS, nel 2017 scrive il suo nuovo progetto Decanto, uno spettacolo che unisce la sua grande passione per il vino e musica. Nel 2018 viene invitata dall’ambasciatore Italiano Augusto Massari ad esibirsi con lo spettacolo DeCanto Project a Baku. Nel 2019 porta Decanto Project nelle importanti piazze Veronesi durante ilVinitaly. Nel 2020 inizia la realizzazione dell’album DeCanto, affidando la produzione artistica a Nabuk (Massimo Mariello). Nel 2021 fonda la sua etichetta KEMK Records dal quale pubblicherà il singolo pilota del Decanto Project dal titolo Male Male, in collaborazione con Fabrizio Bosso e la partecipazione del Sommelier Gilles Coffi Degboe.Domani, giovedì 27 luglio, in Piazza Abbazia a partire dalle ore 20:00 “APERITIVO IN JAZZ”, degustazioni con ticket a cura di Pesce Fritto e Baccalà e After. Sempre in Piazza Abbazia alle ore 21.30 concerto di Francesca Tandoi Trio, ingresso gratuito.LA FORMAZIONEFrancesca Tandoi: pianoforte e voce - Stefano Senni: contrabbasso - Giovanni Campanella: batteriaIL CONCERTOSul palco, allestito in Piazza Abbazia, saliranno Francesca Tandoi al piano e voce, Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria. Stefano Senni al contrabbasso, uno dei musicisti più attivi e richiesti del panorama jazzistico internazionale; ha suonato in tutto il mondo con i più grandi jazzisti d’oltreoceano ed è presente in oltre cento incisioni discografiche. Giovanni Campanella alla batteria, uno straordinario talento che affianca alla sua attività di batterista anche quella di pianista e compositore; vanta innumerevoli collaborazioni live e in studio con alcuni dei più grandi nomi della scena jazz italiana ed internazionale.L’ARTISTAFrancesca Tandoi è stata descritta da critici e coetanei come una pianista e cantante jazz di fama mondiale, compositrice esperta e impressionante bandleader. I concerti di Francesca Tandoi sono stati accolti calorosamente dal pubblico e dalla stampa. La sua presenza scenica viene lodata più e più volte come un’esplosione di swing, forte e sofisticata. Il giornalista jazz David Alston del Sud Africa ha dichiarato: “Ha una tecnica impeccabile e la capacità di swing come i clappers. Il pubblico è semplicemente soggiogato dal suo fascino.” “Francesca Tandoi ha davvero delle abilità di pianoforte impressionanti”, ha entusiasmato la rivista olandese JazzFlits. “Lei vola letteralmente sopra la tastiera. Ed è benedetta da una bella voce piena di calore e sensualità.” Il noto pianista Monty Alexander ha detto: “Francesca Tandoi è una pianista di grande gusto. La sua voce è squisita, le sue composizioni sono melodiche e memorabili, e i suoi arrangiamenti sono delicati.”