Altri documentari esposti saranno "Rosa - il canto delle sirene" di Isabella Ragonese, un ritratto della più famosa cantastorie siciliana Rosa Balistreri, un omaggio a Daniel Bacalov, geniale compositore di musica per teatro scomparso recentemente, il progetto "asini dotti" con la mostra fotografica di Marcello Moscara, il documentario "summer within" di Summer Minerva e Adam Golub, le mostre "la candelora a Montevergine" di Alessandro Gattuso, "Queer Ora" di Alessia Rollo, "restartRestanze" di Maurizio Fiorino e "Viva il paese degli immaginai" di Claudia Mollese. Il tutto sarà scandito da varie tematiche, a partire dai giovani fino ai diritti delle fasce più deboli e "diverse".





Per info e biglietteria chiamare il numero: +39 3519137972 +39 3803110530 info@ilcastellovolante.it





Ingresso gratuito per i residenti di Corigliano D'otranto, per under 18 e Over 80

Cielo, terra, mare. Sono queste le tre parole chiave che racchiudono tutto il concept del Festival del Cinema del reale e irreale che si terrà dal 19 al 22 luglio presso il Castello Volante di Corigliano D'Otranto. Tanti gli ospiti e tanti documentari attesi, oltre ad una vasta selezione di presentazione di artigianato e gastronomia locale: da Lou Dematteis, celebre film - maker di origini italiane, la cui antologia curata da Francesco Maggiore, Claudio Domini e Paolo Pisanelli, è raccolta in "Five from one. Cinque paesi, cinque storie", passando per Esmeralda Calabria autrice del film "parlate a bassa voce", a Marco Turco autore del documentario "la generazione perduta", ed Egidio Eronico con "Amate sponde".