PADOVA - Il celebre comico barese Checco Zalone ha vissuto un'inaspettata disavventura durante la tappa del suo tour "Amore+Iva" a Padova. Mentre si esibiva sul palco, ha rivelato di essere stato vittima di un furto avvenuto proprio in quella città. I ladri hanno aperto la sua auto e hanno portato via tutto ciò che vi era all'interno, comprese le valigie.Con il suo solito umorismo, Zalone ha scherzato sulla situazione, dichiarando: "Voglio ringraziare per l’accoglienza, ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto - le sue parole -. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero, non sto scherzando".La scoperta del furto ha certamente gettato un'ombra sulla visita del comico a Padova, ma Zalone ha dimostrato di saper affrontare la situazione con leggerezza. Ha prontamente denunciato l'incidente alle forze dell'ordine, presentandosi in caserma per segnalare quanto accaduto.Il furto dell'auto e delle sue pertinenze è sicuramente un evento spiacevole per chiunque, ma il noto comico barese ha trovato un modo per sdrammatizzare la situazione, come è nel suo stile. La sua esibizione sul palco è continuata, portando allegria e sorrisi al pubblico presente, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di affrontare le avversità con positività.Checco Zalone è amato dal pubblico non solo per il suo talento comico, ma anche per la sua autenticità e genuinità. Nonostante l'increscioso episodio, i suoi fan sono sicuramente pronti a continuare a sostenere e applaudire il loro beniamino, nella speranza che questa spiacevole esperienza possa essere presto dimenticata.