ASCOLI PICENO – DR lancia la citycar 100% Elettrica, la 1.0. La piccola vettura da città è disponibile con propulsione elettrica da 61 cv, in allestimento Base e Pop.Esternamente la 1.0 è una vettura molto compatta (2,90 m di lunghezza), dalle forme sinuose e con un corpo vettura che, per gusti, strizza l’occhio a un pubblico femminile e giovane. Il frontale bombato ospita la finta mascherina che incornicia i gruppi ottici che si allungano verso il montante e il parabrezza, le luci diurne verticali ai lati del paraurti anteriore, l’alloggiamento targa, centrale, posizionato a metà fra la mascherina e il paraurti. Anche il posteriore riprende la frizzantezza dell’anteriore: grande lunotto vetrato, paraurti bombato e gruppi ottici compatti a metà portellone raccordati da una striscia di colore opaco.L’interno compatto permette di accogliere 4 persone (i sedili posteriori possono essere abbattuti con facilità). Tecnologica la plancia con la consolle centrale digitalizzata grazie allo schermo touchscreen verticale da 9,7 pollici con cui controllare ogni aspetto della vita di bordo, il quadro strumenti digitale a led da 3,5 pollici. Curiosa la presenza dei comandi clima, oltre che sullo schermo da 9.7 pollici e sotto la consolle, anche nel volante multifunzione: soluzione ideale per evitare distrazioni al volante.Ed ora il momento test drive: la DR 1.0 guidata è stata la versione Base da 26096 €. La 1.0 è la soluzione di DR alla mobilità urbana green. Compatta nelle linee, e agilissima in città grazie ai 2,90 mt di lunghezza. Comoda e confortevole anche internamente, ha buone prestazioni garantite dai 61 cv espressione della propulsione elettrica. Buona anche l’autonomia di 300 km e rapidi i tempi di ricarica.Infine il listino prezzi: la DR 1.0 Base costa 25900 €, la DR 1.0 Pop costa 26500 €. (Elettrica).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria DR – EVO “Silkar” di Ascoli Piceno