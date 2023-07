Per l’argentino quarta finale della sua carriera di tennista in un torneo ATP. Per Cerundolo ventisettesima vittoria nel 2023. Mc Donald è sessantaquattresimo. Nella seconda semifinale l’altro americano Tommy Paul prevale in due set, 6-4 6-3 con il francese Gregoire Barrere e vola in finale. Paul è numero 17 al mondo. Il francese è cinquantasettesimo.

Nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Eastbourne sull’erba di tennis l’argentino Francisco Cerundolo vince in tre set, 2-6 7-5 6-2 con l’americano Mackenzie Mc Donald dopo la sospensione di Venerdì 30 Giugno per la pioggia e si qualifica per la finale. Cerundolo è numero 19 al mondo nella Classifica ATP.