ALBEROBELLO - L’Alberobello Light Festival/LiFe 2023 non è soltanto luci, installazioni e divertimento, ma è anche un’agorà per incontro, ascolto, verifica e condivisione della strategia commerciale cittadina tracciata dal Distretto Urbano del Commercio (DUC).Sabato 29 luglio alle 21 in piazza del Popolo si farà il punto dello stato dell’arte, le sue prospettive future e si discuterà dei risultati raggiunti in seguito alla partecipazione al terzo bando regionale che al termine lo porterà a dotarsi di un proprio Piano Strategico del Commercio.Sin dal 2020, anno della sua creazione, il DUC Alberobello – in sinergia con i Distretti di Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Putignano – ha messo in campo un Sistema che intende riportare il commercio nella sua dimensione cittadina e restituirgli il ruolo di integrazione dello sviluppo locale. In realtà, si tratta di uno strumento che traccia la strada per un reale potenziamento dell’attrattività commerciale, la riqualificazione delle polarità urbane, l’ampliamento dei servizi al cittadino e dell’offerta culturale, in perfetta continuità con le azioni già messe in campo dall’Amministrazione comunale.Interverranno: Francesco De Carlo e Valeria Sabatelli rispettivamente Sindaco e Assessora alle Attività produttive del Comune di Alberobello, Alessandro Bergamo del Consiglio direttivo delegato Confcommercio Bari/BAT, Leonardo Cardone del Consiglio direttivo delegato da Confesercenti Puglia e Raphael Aboav, manager del Distretto.