Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Emiliano a Brindisi, in occasione del vertice tra i ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania dedicato al Corridoio Panaeuropeo n. 8. Dopo l’incontro il presidente Emiliano ha accompagnato il vice presidente del consiglio e ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani nella visita alla base Onu di Brindisi.

BRINDISI - “La Puglia ha lavorato con grande intensità insieme all’Unione Europea per riaprire il capitolo del Corridoio VIII che sembrava definitivamente chiuso. Ci siamo riusciti. Questa iniziativa di oggi è importante perché dal punto di vista politico si stabiliscono quelle intese parallele al lavoro che dobbiamo compiere sulle infrastrutture e che prevede un dialogo strettissimo tra governo e regioni. Il Corridoio VIII, in un momento difficilissimo nello scenario internazionale, è utile all’Unione Europea, all’Alleanza Atlantica, e rappresenta l’unica alternativa laddove alcuni porti e tratti di mare risultino impraticabili. Ringrazio il ministro Tajani che ha sottolineato l’impegno dei pugliesi in vista di questo grande obiettivo”.