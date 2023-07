Ex Ilva, Pagano (Pd): 'Basta proroghe decarbonizzazione. Spostare finanziamento su FSC serve solo a prorogare l’avvio dei forni elettrici per ex Ilva'

ROMA - “Verrebbe da chiedersi se il Ministro ‘ci e o ci fa’, visto che sembra non capire, o forse fa solo finta, che spostare il finanziamento della decarbonizzazione dal PNRR al fondo di coesione vuol dire prorogare di almeno un paio d’anni l’avvio dei progetti di produzione con forni elettrici. Taranto non può più aspettare, perché un aumento della produzione con tecnologie vecchie non è più tollerabile per i rischi sulla salute. Questo Governo ne prenda atto e si sbrighi almeno a realizzare quanto in precedenza è stato progettato e finanziato.” Così Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio.