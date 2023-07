Durante un'operazione notturna condotta dalle compagnie dei Carabinieri di Catanzaro e Girifalco, sono state smantellate due organizzazioni criminali dedite allo spaccio di droga. L'operazione ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari, tutte con destinazione al carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia. Dall'Albania l’eroina veniva importata in Italia al porto di Bari e poi divisa nelle piazze di spaccio di Crotone, Catanzaro e comuni limitrofi.I 13 arrestati sono sia di nazionalità albanese che appartenenti alla comunità rom di Catanzaro, e sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsione e ricettazione. Nel corso dell'indagine complessiva, sono state arrestate in flagranza o fermate un totale di 34 persone. L'attività investigativa ha permesso di sequestrare complessivamente oltre 45 chilogrammi di droga, tra eroina e marijuana, oltre a 18.000 euro in contanti, circa 70 chilogrammi di sostanze da taglio e due armi illegalmente detenute.