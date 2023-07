FOGGIA - Sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato una donna lo scorso 3 giugno scorso due fratelli foggiani, di 15 e 23 anni. La vittima dell’aggressione ha rimediato diverse ferite e uno shock emorragico, per questo è stata operata d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia.Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, tutto sarebbe stato causato da una lite condominiale tra la donna e la moglie del 23enne nell’ex Onpi, il palazzo popolare in corso del Mezzogiorno alla periferia di Foggia. Il giovane, che si trovava già ai domiciliari per un altro reato, sarebbe intervenuto in difesa della moglie con l’aiuto del fratello minorenne, che ora è stato affidato all’Istituto Penale per i Minorenni di Bari.