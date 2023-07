FOGGIA - Attimi di panico a Foggia, in via Manfredonia, dove una ragazza minorenne si è lanciata dal ponte vicino ai binari della ferrovia. A soccorrere la giovane la Polizia Locale e dai Carabinieri. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi ed è stata trasportata con urgenza dal 118 in ospedale. Non si conoscono i motivi del gesto. Durante l'intervento un carabiniere e un agente sono rimasti leggermente feriti.