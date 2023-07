Secondo quanto si è appreso, per causa ancora in corso di accertamento, una Suzuki con quattro persone a bordo è finita contro il guardrail. Insieme al 58enne anche una coppia e il loro bimbo di 7 mesi.



I tre sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

ANCONA - Grave incidente questa mattina sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Nello schianto, avvenuto tra Ancona e Loreto, è morto un uomo di 58 anni originario di Bisceglie. Una sola auto coinvolta nell'incidente.