FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Lunedì 31 luglio alle ore 16.00 in adunanza di prima convocazione e martedì 1 agosto alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. - Lunedì 31 luglio alle ore 16.00 in adunanza di prima convocazione e martedì 1 agosto alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interpellanza presentata dalla capogruppo "Libera Francavilla" Passaro ai sensi dell’art. 87 del Regolamento Consiglio comunale inerente la "Pulizia della città: verde pubblico – derattizzazione e deblattizzazione";

2. Interrogazione presentata dalla capogruppo del "PD" Latartara inerente "Lo Stato di salute dei tigli ubicati in viale V. Lilla";

3. Mozione proposta dai consiglieri del gruppo "PD" inerente la "Contrarietà alla sospensione del fondo di sostegno all'affitto e del fondo per morosità incolpevole prevista dal Governo Meloni nella Legge di Bilancio 2023";

4. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 41 del 21/06/2023 inerente la "Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 178 del 15 giugno 2023, avente ad oggetto: "variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 (articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)";

5. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 42 del 22/06/2023 inerente la "Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 192 del 22 giugno 2023, avente ad oggetto: "variazione d'urgenza al Bilancio di previsione Finanziario 2023 - 2025 (articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)";

6. Proposta di delibera di Consiglio comunale n°53 del 06/07/2023 "Comunicazione al consiglio comunale delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 75 del Regolamento di contabilità comunale";

7. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 59 del 17/07/2023 "Mancata ratifica nei termini della deliberazione di giunta comunale n.137 del 10 maggio 2023, di variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Provvedimento ai sensi dell’art. 175, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267";

8. Proposta di delibera di Consiglio comunale n°56 del 14/07/2023 "Verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale di bilancio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, e dell'articolo 175, comma 8, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267";

9. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 15 del 27/03/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 1856/2022 emessa dal Tribunale di Brindisi in relazione al giudizio R.G. n. 1638/2022";

10. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 35 del 02/05/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 3361/2015";

11. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 36 del 09/05/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, c. 1, lettera a), del d. lgs. n. 267/2000 - sentenza n. 400/2023 emessa dal Tribunale di Brindisi in relazione alla controversia iscritta al n. 1563/2019 RG";

12. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 39 del 08/06/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, c. 1, lettera a), del d. lgs. n. 267/2000-Decreto n. cronol.30051/2023 del 14/02/2023 emesso dal Tribunale di Brindisi in relazione alla controversia iscritta al n. 1692/2022 RG";

13. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 40 del 13/06/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, c. 1, lettera a), del d. lgs. n. 267/2000 - Sentenza emessa dalla Corte D'appello di Lecce, seconda sezione civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 72 RG";

14. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 54 del 07/07/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, c. 1, lettera a), del d. lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 140/2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in relazione al procedimento iscritto al n. 3917/2020 RG";

15. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 55 del 13/07/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, c. 1, lettera a), del d. Lgs. N. 267/2000 - Sentenza n. 783/2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in relazione al procedimento iscritto al n. 4136/2019 RG";

16. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 57 del 21/06/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 1020/2023 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in relazione alla causa civile iscritta al n. 4286/2020 RG";

17. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 58 del 17/07/2023 "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)";

18. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 60 del 17/07/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Sentenza n. 894/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della puglia, sezione distaccata di Lecce, ed iscritta al n. 922/2022 R.G.A.";

19. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 61 del 18/07/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derivante dall'adesione alla procedura di definizione agevolata dei debiti affidati agli agenti della riscossione, ex articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, giusta determinazione n. 688 del 26 giugno 2023";

20. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 62 del 18/07/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derivante dalla richiesta liquidazione quote conferitorie Ager annualita' 2019 e 2020";

21. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 63 del 18/07/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derivante dalla situazione creditoria in favore di FER.METAL.SUD S.P.A";

22. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 64 del 19/07/2023 "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Servizio di guardiania presso il Centro di Carico Intermodale";

23. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 68 del 24/07/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Sentenza del 18 aprile 2023 emessa dal Tribunale di Brindisi in relazione alla controversia iscritta al n. 4446/2019 RG";

24. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 69 del 24/07/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Sentenza n. 1017/2023 emessa dal giudice di pace di Brindisi in relazione alla controversia iscritta al n. 2148/2019 RG";

25. Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 70 del 24/07/2023 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267- sentenza n. 717/2022 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore in relazione al processo n. 2090/2019 RG".

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.