PARIGI - Quinta notte di scontri in Francia. Non si placano le proteste nel paese scoppiate dopo l'uccisione da parte della polizia del giovane Nahel Merzouk a Nanterre, nella banlieue parigina. Il ministero degli Interni ha riferito che nelle ultime ore sono state arrestate 719 persone.Una notte "più tranquilla grazie all'azione decisiva delle forze dell'ordine", scrive su Twitter il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, il quale ha seguito l'evoluzione della situazione dal centro di comando di Parigi insieme alla premier Elisabeth Borne, che ha detto: "Sono venuta per riaffermare alla polizia il mio pieno sostegno e quello del governo".