BARI - Al via le indagini della Polizia di Stato sul presunto rapimento lampo e rapina ai danni di un uomo di 34 anni residente a Ruvo di Puglia, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 30 giugno. Alcuni ignoti armati, a volto coperto e a bordo di un’auto scura, secondo le prime ricostruzioni hanno bloccato l’uomo non lontano dalla sua abitazione e lo hanno costretto a seguirli. Arrivati in una zona poco illuminata in prossimità della provinciale 231, il 34enne è stato costretto ad abbandonare il suv. La banda sarebbe fuggita via facendo perdere le proprie tracce con il veicolo rubato.Ad intervenire sul posto il personale di un istituto di vigilanza privata contro cui sarebbero stati esplosi alcuni colpi a salve, così è nato e scattato un inseguimento che si è concluso nelle campagne di Corato. I malviventi hanno deciso di abbandonare il Suv rubato. Allertate le Forze dell’Ordine, il 34enne è stato recuperato e fortunatamente le sue condizioni erano buone. Sul posto sono interventi i poliziotti della Scientifica di Bari che hanno svolto i rilievi.