Gallipoli: al Parco Gondar Carl Brave, Coma Cose e Daniele Silvestri per tre live d'autore

GALLIPOLI - Dopo l’uscita di “Migrazione”, una ballad dal sapore nostalgico, Carl Brave arriva a Gallipoli martedì 1 agosto con il suo attesissimo tour estivo dove presenterà dal vivo i brani del suo prossimo progetto discografico. Il nuovo album, pubblicato a quasi tre anni di distanza dal precedente album Coraggio, si compone di diciannove scritte e prodotte dall'artista, con la partecipazione di dieci artisti: Rose Villain, Nayt, Mara Sattei, Bresh, Dargen D'Amico, Clementino, Dylan, Jake La Furia, Noemi e Pretty Solero. La musica di Carl Brave è un insieme di generi e sfumature che vanno dal pop, all’indie, al rap. È in costante ricerca di suoni che si riflettano nei suoi brani sempre carichi di atmosfere e pratiche quotidiane in cui riconoscersi, e finalmente potremo ascoltare dal vivo a Gallipoli la canzone dedicata “Parco Gondar”!

Giovedì 3 agosto, invece, protagonisti della serata i Coma_Cose: dal palco dell’Ariston a quello del Parco Gondar con tutta l’originalità che li contraddistingue! I Coma_cose porteranno a Gallipoli, il nuovo album, “Un meraviglioso modo di salvarsi”, un disco intenso e intimo in cui il duo riflette su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro.

Sabato 5 agosto, infine, passa dal Parco Gondar Daniele Silvestri, il cantautore romano finalmente in concerto con la sua band, per la prima volta a Gallipoli con la nuova fantastica tournée “Estate X”.

Dopo “Teatri X”, Daniele Silvestri ora è pronto per “Estate X”, una nuova tournée estiva nei migliori Festival della penisola. Sarà lì che Daniele, accompagnato dalla sua band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

Queste le prossime date del calendario della nuova edizione Parco Gondar 2023, che ospita al suo interno le date dei principali tour estivi nazionali e internazionali: Carl Brave (1 agosto), Crime Fest (2 agosto), Coma_Cose (3 agosto), Fabri Fibra (4 agosto), Daniele Silvestri live / aftershow con Joseph Capriati e Skizzo (5 agosto), Lazza, Shari e Urban Legend (6 agosto), Kawabonga XXL (7 agosto), Tananai (8 agosto), Sfera Ebbasta (9 agosto), 80/90 Per Una Notte (10 agosto), Buzzers Party (11 agosto), Elrow (12 agosto), Central Cee, Rondodasosa, Neima Ezza e Arti 5ive (13 agosto), Nina Kraviz e Adiel (14 agosto), Loco Dice, Element e Sante Sansone (15 agosto), Salmo (16 agosto), Charlie Sparks, Luca Agnelli e Nico Moreno (17 agosto), Luché, Muevelo (18 agosto), Metempsicosi con Mario Più, Ricky Le Roy, 00Zicky, Joy Kitikonti, Franchino e Luca Pechino (19 agosto), History 90 con Datura, Los Locos, Paps (20 agosto), Kawabonga XXL (21 agosto), Una Festa (23 agosto), Closing Party (25 agosto).

Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport.

Per il secondo anno si riconferma la collaborazione tra Parco Gondar e Radio 105, che dal 31 luglio al 27 agosto trasmetterà ogni giorno in diretta all'interno del parco, da una postazione dedicata "105 Summer @ Parco Gondar", condotto da Niccolò Torielli e in onda dalle 18 alle 20.

Oltre a Radio 105, partner della rassegna 2023 importanti festival e format: Kawabonga Party, Galactica Festival, Crime Fest, Sottosopra Fest, Apulia Sport Convention, Oversound, History 90, The Soul Kitchen, Fish And Gin Festival, Mi Sento Male Fest.

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. I Main Sponsor del Parco Gondar 2023 sono Regione Puglia, Plenitude, Jägermaister, Jose Cuervo, Agricola, Tasty Sounds – Insalatissime Rio Mare, Glo.

Ritorna poi BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.