Gallipoli, dal 27 al 29 luglio al Parco Gondar torna il 'Fish and Gin Festival'



Dal 27 al 29 luglio torna il "Fish and Gin Festival", e per la prima data della sua quarta edizione si svolgerà all'interno del Parco Gondar di Gallipoli.





Il primo evento dedicato al Gin e alle sue tante declinazioni sarà ospitato all’interno del parco eventi più grande del sud Italia, con i suoi spazi di oltre 20mila metri quadrati oltre 300 etichette di Gin da tutto il mondo, da gustare in abbinamento con uno street food di qualità, il tutto accompagnato da live e djset, animazione per bambini, luna park e mercatini.

Prestigiose le partnership di questa edizione: Identità Golose, presente con la Fish and Gin® Social Room di Mario Bolivar, The Fork alla sua prima sponsorizzazione di eventi e Fever Tree, azienda estera partner di Fish and Gin® Festival, unico evento sponsorizzato nel Sud Italia.

Gin locali ed etichette nazionali e internazionali come Amaro lucano, Jagermaister, Don Papa, Jose Cuervo, Montenegro, Disaronno ma soprattutto tanti gin locali, per citarne alcuni J.Rose, Dr. Gin, Skipa e che arricchiranno l’Area Mixology Circus con le ultimissime proposte per i drink più glamour del momento.

Super ospite dell’evento, in veste di Sindaco di Gin City, Mario Bolivar per Identità Golose.

Bruno Vanzan, Ilaria Bello, Federico Tomaselli, Matteo Di Ienno e Diego Melorio sono solo alcuni dei barman premiati in competizioni internazionali che potranno essere ammirati nel corso del festival, il primo e unico festival dedicato al bere responsabile e di qualità.

Nell’edizione 2023 di Fish and Gin® Festival, i bartender si esibiranno anche nel Food Pairing: in scena con il proprio talento creeranno strepitosi cocktail che gli chef selezionati da Mario Bolivar di Identità Golose abbineranno al cibo della tradizione pugliese e non solo.

Street food selezionatissimi e ottimi cocktail mixati sapientemente insieme al tocco finale di un grande spettacolo nell’attesissima edizione 2023 che si preannuncia carica di sorprese e di novità tutte da scoprire.

La programmazione musicale, curata dal Parco Gondar, sarà variegata e accontenterà tutti i pubblici in modo trasversale.

Il 27 luglio il palco sarà tutto per un salto nella tradizione della musica reggae e popolare, con i Sud Sound System, Brusco, i Villa Ada con le celebrazioni del loro trentennale e Antonio Castrignanò.

Il 28 luglio le diverse aree del Parco si divideranno tra il Rock’n Roll Party con esibizioni di scatenato swing e un tuffo negli scatenati anni 90 con 90 Per Una Notte e con Ice Mc, Haiducii, Neja e le loro super hits. Balli acrobatici, spettacoli di burlesque, artisti di strada, parrucchieri e truccatrici vintage coloreranno il Parco Gondar, che in più, in collaborazione con le associazioni di bikers e motociclismo salentine, ospiterà la prima edizione del Motoraduno di beneficienza "Bevi responsabilmente", i cui proventi saranno destinati all'Associazione Cuore Amico.

Il 29 luglio il gran finale è affidato all’energia di Cristina D’Avena accompagnata dall’irriverenza dei Gem Boy e le note tutte da ballare della Dance Mania.

Per il gin, presenti numerosi stand, con 300 etichette di gin, curati dai più importanti importatori nazionali di spirits, in cui le degustazioni saranno accompagnate dalla presentazione e dal racconto del prodotto a cura dei brand ambassador e degli stessi produttori, in uno spazio ad hoc completamente dedicato all’approfondimento e alle novità del settore. A fare da collante per ogni stand, le sapienti mani dei nostri barman, le cui miscelazioni e preparazioni saranno coadiuvate dalle toniche e dai sodati di Feever Tree.

Tre giornate tra stand, musica e divertimento in cui approfondire la conoscenza del celebre distillato di bacche di ginepro, protagonista di una storia centenaria e ormai diventato un componente fondamentale della sapiente arte degli spirits. Un grande evento pronto ad accogliere tutti i tipi di pubblico, dall’intenditore al semplice curioso, dal buongustaio all’appassionato di musica, per trascorrere del tempo con tutta la famiglia e strizzando l’occhio anche ai bambini con un lunapark tutto dedicato a loro.





INFO GENERALI:

Ingresso Gratuito fino alle 22:00

Apertura cucina ore 19:00 – Inizio live ore 21:00 – End ore 02:00





Per il secondo anno si riconferma la collaborazione tra Parco Gondar e Radio 105, che dal 31 luglio al 27 agosto trasmetterà ogni giorno in diretta all'interno del parco, da una postazione dedicata "105 Summer @ Parco Gondar", condotto da Niccolò Torielli e in onda dalle 18 alle 20.

Oltre a Radio 105, partner della rassegna 2023 importanti festival e format: Kawabonga Party, Galactica Festival, Crime Fest, Sottosopra Fest, Apulia Sport Convention, Oversound, History 90, The Soul Kitchen, Fish And Gin Festival, Mi Sento Male Fest.

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. I Main Sponsor del Parco Gondar 2023 sono Regione Puglia, Plenitude, Jägermaister, Jose Cuervo, Agricola, Tasty Sounds – Insalatissime Rio Mare, Glo.

Ritorna poi BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +393278215783