OTRANTO (LE) - Carosello di musiche, culture e linguaggi da tutto il mondo, il Ghironda Summer Festival torna con la sua carovana di artisti dai cinque continenti il 21 luglio a Matera e il 22 e 23 luglio a Ceglie Messapica e con uno «special event» il 24 agosto (ore 21.30) a Otranto, protagonista il cantautore Francesco Gabbani, di scena nei Fossati del Castello Aragonese (biglietti: 50 euro a sedere, 28 in piedi, in vendita sul circuito vivaticket).





L’artista, due volte vincitore del Festival di Sanremo, nel 2016 tra le nuove proposte con il brano "Amen" e nel 2017 tra i big con "Occidentali’s Karma", presenterà il nuovo spettacolo "Ci vuole un fiore tour" dal nome del suo one-man-show andato in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1. Dunque, Gabbani prosegue anche in tour, tra musiche e parole, il progetto di sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta.

"Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo Ci vuole un fiore tour - racconta Gabbani - perché ha un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Questo nuovo concerto mette, infatti, al centro la musica e la sua dimensione live e prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo".