BARI - Dal 3 al 6 agosto si tiene a Gioia del Colle la sesta edizione del Palio delle Botti Trofeo "Città del Primitivo", manifestazione medievale organizzata dall'Associazione Palio delle Botti, con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia, del comune di Gioia del Colle, di Puglia Promozione e della Pro Loco “Antonio Donvito".L’evento, associato alla sagra del vino primitivo, ha l’obiettivo di promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici, di valorizzarne le origini e le tradizioni e di stimolare la riscoperta del patrimonio storico-culturale locale, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, spettacoli, convegni e attività di promozione enogastronomica e distribuzione di prodotti locali.Il programma degli eventi prende avvio il 3 e il 4 agosto a partire dalle ore 20.00 presso l'anfiteatro di via Sandro Pertini e la piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa con la riproposizione delle feste dei quartieri "San Domenico e Porta Casale" e "San Francesco e Porta Maggiore".La manifestazione prosegue poi sabato 5 agosto dalle ore 18.00 tra spettacoli di falconeria, esibizioni di giullari, musici e cavalieri, mercatini, laboratori didattici ed accampamenti medievali, con il Trofeo "Spingitori crescono" (dedicato ai ragazzi under 15) e "La corsa dei giullari – premio Giullare di Federico". A seguire, si assiste all'arrivo in piazza Plebiscito del corteo storico "Federico II e la sua corte", composto da figuranti in abiti d'epoca, sbandieratori e artisti di strada, che dà il via alle qualificazioni del Palio Trofeo "Città del Primitivo" e si conclude con le premiazioni dei vincitori delle prime due competizioni e della botte più bella tra le otto partecipanti.Domenica 6 agosto, invece, dopo la riproposizione degli spettacoli medievali e del corteo storico, va in scena alle ore 21.15 la finale che vede otto aziende vitivinicole sfidarsi in un percorso di quasi 1 km per vincere il Cencio 2023.Quest'anno la manifestazione medievale si avvale del coinvolgimento delle cooperative sociali Apollo, Gea, Itaca, SoleLuna, del centro interculturale "Incontrarsi... a Sud", dell'associazione Il Tasso e delle sezioni locali di Aido, Fidas e Fratres, protagoniste del progetto di inclusione "Insieme per il Palio".L’Associazione Palio delle Botti è un’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2017, con l’intento di promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreativi e promozione del territorio e di prodotti tipici locali, collaborando attivamente con altre associazioni del territorio e non; inoltre, organizza sessioni didattiche attraverso progetti mirati su temi medievali e vinicoli.