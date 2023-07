BARI - Dodici eventi nelle prossime due settimane per la felicità e la spensieratezza di tanti fanciulli ed adolescenti di Gioia del Colle.È in arrivo l'attesissima seconda edizione di "Gioia è dei bimbi", il cartellone di appuntamenti estivi (ad accesso libero e gratuito) organizzato dall'Amministrazione comunale per minori in età compresa tra i 3 e i 14 anni. La serie di iniziative di carattere ludico-ricreativo, che avrà inizio martedì 18 luglio, porterà allegria, divertimento e animazione in piazza Pinto, nell’anfiteatro di via Sandro Pertini e nel giardino del Nido d'Infanzia comunale durante le ore pomeridiane. Nel programma di "Gioia è dei bimbi" 2023 non mancheranno i laboratori teatrali e quelli di scrittura creativa, i giochi di una volta, le lezioni di touchtennis, i momenti dedicati all'educazione alimentare e la festa finale che lunedì 31 luglio, in piazza Pinto, segnerà la conclusione delle attività alla presenza di tutte le famiglie dei minori partecipanti.«La seconda edizione di "Gioia è dei bimbi" dimostra la grande attenzione rivolta da questa Amministrazione alle politiche per l'infanzia e a quelle giovanili - dichiara l'assessora all'Infanzia Marianna Grandieri -. Diamo così continuità ad un programma di azioni che, intraprese in collaborazione con istituti scolastici ed enti del Terzo S​ettore nel corso dell'anno, coinvolgono sempre tanti bambini e le loro famiglie. Nella bellissima stagione di eventi estivi della nostra città non potevano certo mancare i momenti di gioco e di intrattenimento dedicati ai più piccoli, che attendiamo numerosi a tutte le iniziative in programma da martedì 18 luglio».«È un calendario di eventi molto originale e ben articolato, che spazia dal teatro alla scrittura creativa, passando per l’educazione alimentare, lo sport e i giochi di una volta - aggiunge l'assessora alle Politiche Giovanili Marianna Milano -. Con la seconda edizione di "Gioia è dei bimbi", quindi, diamo l'opportunità ai più piccoli di vivere importanti esperienze formative anche nel periodo estivo. Sarà bello vedere piazza Pinto, l’anfiteatro di via Sandro Pertini e il giardino del Nido d’Infanzia comunale invasi dalla loro gioia e dai loro sorrisi».