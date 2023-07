GRAVINA IN PUGLIA - Grave incidente nella notte a Gravina in Puglia in contrada Pozzo Pateo dove una Renault Clio si è ribaltata più volte, forse a causa dell'alta velocità. Alla guida un 19enne trasportato in codice rosso per dinamica a Perinei, il giovane è stato sbalzato fuori dal mezzo durante il ribaltamento.La vita del giovane non è in pericolo, ha rimediato un trauma multicontusivo e fratture secondarie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per indagare sul caso.