CONVERSANO - Sarà l’attore Ettore Bassi a vestire i panni del Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, Conte di Conversano, in occasione dell’8^ edizione dell’evento di rievocazione storica Le Notti della Contea, a Conversano il 4 – 5 – 6 agosto 2023. Ad annunciarlo è l’associazione di promozione sociale SensAzioni del Sud che organizza l’evento in collaborazione con il Gruppo Storico Città di Conversano. Le Notti della Contea gode del patrocinio del Comune di Conversano che ha inserito l’appuntamento fra i grandi eventi di “Borgo d’Estate”, il contenitore dell’Amministrazione comunale.Per tre giorni quindi, dal 4 al 6 agosto, a Conversano si fa un tuffo nella storia grazie ad un evento rievocativo che ogni anno, in piena estate, attrae nella Città dei Conti migliaia di visitatori e turisti. L’evento vede la partecipazione di numerose compagnie, associazioni e gruppi ospiti, nonché la collaborazione di diverse realtà associative del territorio.Annunciano gli organizzatori: “Nell’anno del Signore 2023, nei giorni 04|05|06 del mese di agosto, in occasione del 407° anniversario della nomina a Conte di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, il borgo antico di Conversano accoglierà gli avventori con dame e cavalieri e artigiani, monaci e chierici, popolani e gente del contado, sbandieratori e tamburi, arcieri e falconieri. Dalla piazza più importante del borgo antico, Piazza Castello, ai piedi del maestoso Castello Aragonese, partirà il viaggio de ‘Le Notti della Contea 2023 – VIII edizione’, che si prolungherà nei luoghi dove la storia ha lasciato i suoi segni (Giardino dei Limoni, Monastero di San Benedetto, Sagrato della Cattedrale, Borgo Medievale)”.Dal 4 al 6 agosto si potrà assistere a scene di rievocazione storica: duelli, combattimenti e tecniche artigiane, spettacoli di vecchia giocoleria. Confermate anche le postazioni gastronomiche a tema.Per il gran finale, la notte del 6 agosto, il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, interpretato dall’attore Ettore Bassi, dai balconi allestiti a festa del Castello di Conversano saluterà la folla giunta da ogni dove per omaggiarlo, accompagnato da danze rinascimentali e giullari di corte. Conte e Contessa sfileranno poi per le vie della città nuova, in testa al maestoso “Corteo Storico Multiepoca” composto da circa 300 rievocatori provenienti da diverse parti d’Italia.Le Notti della Contea è patrocinato dal Comune di Conversano, dall’Università degli Studi di Bari, dal CERS e dal CIANS.“Perdersi” tra le vie, le mura e le torri del borgo antico di Conversano sarà, come sempre, un’esperienza straordinaria.