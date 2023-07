MANDURIA - Una tensostruttura-gazebo di 30 mq, completa di vetrate, in riva al mare, a pochi passi dalla Riserva Naturale della foce del fiume Chidro. La struttura installata a Manduria da una famiglia barese, in provincia di Taranto, non è passata inosservata alle forze dell'ordine.La denuncia social del movimento politico "Azione Messapica" ha fatto il giro del web, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale. Il tendone-gazebo è stato smantellato, la famiglia è stata multata di 500 euro.