CASTELLANA GROTTE - Trentasei anni, originaria di Castellana Grotte, docente di italiano, storia e geografia, orientatrice per reclutamento personale presso un ente di formazione. È l’identikit di Nelide Rizzi, nuova Consigliera di Amministrazione della società Grotte di Castellana, nominata dal sindaco del Comune di Castellana Grotte Domi Ciliberti, con proprio atto di nomina."Riponiamo fiducia e apprezzamento nella persona di Nelide Rizzi - ha commentato il sindaco Domi Ciliberti - La preparazione, il suo entusiasmo, la sua competenza in specifici ambiti rappresentano un importante tassello nella composizione del Consiglio d’Amministrazione della Grotte di Castellana srl e nella costruzione del percorso e delle strategie che vogliamo portare avanti. Allo stesso modo, ringrazio la consigliera uscente Monica Di Monte per il contributo importante, fattivo e sempre propositivo portato alla causa della società in questi mesi”.La Consigliera ha le idee chiare sul lavoro da fare per migliorare quello che di fatto è uno dei siti carsici più importanti d’Europa."Ringrazio il sindaco Ciliberti e tutta l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordatami - ha affermato Nelide Rizzi - La nomina a componente del CdA arriva in un momento importante per la società stessa e per questo affronto questo incarico con grande responsabilità e impegno: puntare alla destagionalizzazione del turismo in zona Grotte, affrontare i cambiamenti strutturali previsti per l’area Grotte, rendere sempre più proficuo il rapporto con le attività presenti nella zona turistica, strutturare il personale dipendente mirando ad una formazione specifica, orientarsi verso un piano marketing che trasmetta i valori delle grotte in tutta la Puglia e non solo sono obiettivi importanti che sono certa potranno essere raggiunti attraverso il lavoro di squadra".La consigliera Rizzi succede all’avvocata Monica Di Monte che si è dimessa qualche giorno fa: "Per ragioni personali e professionali – ha detto Monica Di Monte - concludo in anticipo il mandato conferitomi il 26.1.2021 come componente del Consiglio di Amministrazione della s.r.l. "Grotte di Castellana". Ringrazio il primo cittadino Domi Ciliberti, il precedente Sindaco Francesco De Ruvo, i Colleghi del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Funzionario Direttivo Giulia Monaco, i dipendenti e tutti i collaboratori. L'ultimo (doveroso) ringraziamento lo rivolgo al gruppo "Democratici per Fare & Innovare" per la stima e la fiducia dimostratemi in questo percorso".Ringraziamenti alla consigliera Di Monte per il lavoro fatto e per l’impegno con cui si è dedicata alle Grotte, sono stati espressi dal presidente Francesco Manghisi e dal vicepresidente Serafino Ostuni, pronti ad accogliere nuove sfide e a lavorare all’insegna della più ampia collaborazione con la nuova consigliera.