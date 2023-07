Health coach in viaggio in camper per promuovere il benessere in 8 città italiane

TRANI/BARLETTA - Viviana Alberti, health coach, insieme alla collega Mirca Mengozzi, si stanno impegnando in un viaggio in camper attraverso l'Italia per diffondere la cultura della salute come atto di responsabilità verso se stessi e come fondamento della qualità di vita in ogni ambito, che sia professionale, studentesco o relazionale.L'obiettivo di questa iniziativa è promuovere il benessere e offrire strumenti di crescita personale gratuiti nelle diverse città visitate. Dopo aver ottenuto il patrocinio della città di Trani, dove si recheranno dal 20 al 22 luglio, il duo si sposterà successivamente a Barletta dal 24 al 26 luglio 2023.Viviana e Mirca intendono offrire ai cittadini l'opportunità di incontrarli e di avviare un primo cambiamento verso il loro benessere. Credono fortemente che anche una singola goccia possa contribuire a grandi cose, e desiderano diffondere il loro messaggio a tutti coloro che sono in sintonia con la loro missione.Durante le tappe del loro viaggio, Viviana e Mirca organizzeranno diversi momenti e attività completamente gratuiti. I partecipanti avranno la possibilità di ricevere consigli, informazioni e strumenti pratici per prendersi cura della propria salute in modo consapevole.La cultura della salute è un aspetto fondamentale per vivere una vita equilibrata e soddisfacente. Il benessere personale influenza tutti gli aspetti della nostra esistenza, e Viviana e Mirca sono determinate a diffondere questa consapevolezza.Se condividete il messaggio delle due health coach e desiderate partecipare a questa iniziativa, siete invitati a diffondere l'informazione tra amici, familiari e conoscenti. Ogni persona che si unirà a loro rappresenterà un passo verso un cambiamento positivo nella propria vita e nella comunità.Il viaggio di Viviana Alberti e Mirca Mengozzi dimostra che anche attraverso piccoli gesti è possibile realizzare grandi risultati. Ognuno di noi può fare la differenza, e l'impegno delle due health coach rappresenta un esempio di come sia possibile promuovere la cultura della salute e il benessere in Italia.Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e per conoscere le date e le tappe successive del viaggio, è possibile contattare Viviana Alberti e Mirca Mengozzi tramite i loro canali social o visitare il loro sito web.Insieme, possiamo costruire una società più consapevole e incentrata sul benessere, goccia dopo goccia.