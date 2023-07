MILANO - La Procura di Milano indaga Leonardo Apache La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato, Ignazio La Russa per violenza sessuale dopo l’arrivo agli inquirenti nei giorni scorsi di una denuncia da parte di una ragazza 22enne che avrebbe subito le violenze in casa dell’esponente di Fratelli d’Italia la notte fra il 18 e il 19 maggio 2023 dopo una serata in una discoteca di Milano vicino a piazza Duomo.“Mi dispiace essere frainteso. Lo dico sinceramente. Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio“, ha chiarito il presidente del Senato. “Per il resto, sottolineo il mio rispetto per gli inquirenti e il desiderio che facciano chiarezza il più celermente possibile. Leonardo ha nominato un suo difensore e da ora toccherà a quest’ultimo decidere se e quando intervenire”, conclude il presidente di palazzo Madama.