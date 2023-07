via Italbasket fb





L’ Italia da oggi andrà in ritiro a Folgaria in provincia di Trento. Esordirà nella rassegna iridata Venerdì 25 Agosto con l’ Angola alle 10 a Manila nelle Filippine.

Nico Mannion dell’ Italia non giocherà i Mondiali di basket che si disputeranno nelle Filippine, in Giappone e Indonesia dal 24 Agosto al 10 Settembre. Lo ha comunicato il commissario tecnico degli azzurri Gian Marco Pozzecco il quale ha dichiarato: “E’ stata una scelta sofferta e condivisa col giocatore che negli ultimi due anni ha messo a dura prova il suo fisico. Nico finora è stato protagonista assoluto con la Nazionale dimostrando grande professionalità. Non è il caso di continuare con lui per evitare fastidiosi problemi muscolari”.