FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato il centrocampista tunisino Hamza Rafia 24 anni a titolo definitivo dal Pescara. Ha firmato fino al 30 Giugno 2026, con possibilità di rinnovo per altre due stagioni. Ha raggiunto la squadra salentina in ritiro a Folgaria in provincia di Trento. In questa stagione il calciatore ha giocato 15 gare con gli abruzzesi in Serie C e realizzato 2 reti. Rafia con la Tunisia ha disputato 19 partite.

Nella sua carriera è stato nella Juventus Next Generation in C, nello Standard Liegi in Belgio e nella Cremonese in Serie B. Ha sostenuto due allenamenti col tecnico dei giallorossi pugliesi Roberto D’ Aversa.