BARI - Momenti di panico hanno colpito i residenti della zona di Santa Caterina a causa di un incendio che si è sviluppato nelle vicinanze del centro commerciale Ipercoop. Un denso fumo nero è ben visibile anche dai quartieri limitrofi, suscitando preoccupazione tra la popolazione.Al momento, le informazioni riguardanti l'origine dell'incendio non sono ancora disponibili, e non è chiaro se il rogo abbia coinvolto qualche struttura o se si tratti di un incendio di sterpaglie. Le fiamme stanno generando un'alta colonna di fumo che si eleva nel cielo, attirando l'attenzione e il timore di chi abita o lavora nella zona.Le autorità sono state allertate e sono intervenute sul posto per gestire l'emergenza. Secondo quanto è stato appreso, è presente anche un elicottero impegnato nelle operazioni di soppressione delle fiamme.La situazione è in costante evoluzione e le squadre di soccorso stanno lavorando per controllare e spegnere l'incendio. Al momento, si chiede alla popolazione di rimanere vigile e seguire le istruzioni delle autorità per garantire la propria sicurezza.Ulteriori dettagli sull'incendio, la sua origine e l'estensione dei danni saranno forniti non appena disponibili. La priorità è attualmente quella di mettere in sicurezza la zona e contenere l'incendio per evitare ulteriori danni e pericoli.