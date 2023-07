ANDRIA - La scorsa notte, ad Andria, si sono vissuti attimi di panico quando un devastante incendio ha colpito un'area parcheggio di una ditta di autotrasporto. Le fiamme si sono rapidamente propagate, danneggiando i mezzi parcheggiati nell'autoparco, che copriva un'area di circa 7.000 metri quadrati.L'incendio ha causato ingenti danni, distruggendo autocisterne, trattori, furgoni, mezzi agricoli e auto che si trovavano parcheggiate nell'area. Anche la struttura in lamiera è stata coinvolta e danneggiata dalle fiamme.Per fronteggiare l'emergenza, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Barletta e di Corato, che hanno lavorato instancabilmente per cercare di controllare e spegnere le fiamme.La Polizia di Stato sta attualmente conducendo un'indagine sulla natura dell'incendio per determinarne l'origine. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che le fiamme siano partite da un autocarro, ma saranno necessarie ulteriori indagini per chiarire definitivamente le cause dell'incidente.L'incendio ha suscitato apprensione e preoccupazione tra i residenti e i proprietari dei mezzi danneggiati. Si stanno valutando le possibili conseguenze economiche e logistiche per la ditta di autotrasporto coinvolta.Al momento, le autorità stanno lavorando per stabilire le responsabilità dell'incendio e per garantire che situazioni simili possano essere evitate in futuro. L'obiettivo principale è quello di proteggere la sicurezza e il benessere della comunità e prevenire eventi tragici come questo.