TRANI - Sabato 15 luglio sarà la terza e penultima serata della decima edizione dell’International Trani Tango. Ancora tanti i seminari sold out con le lezioni a cura dei maestri che stanno arricchendo il prestigio della kermesse dedicata al tango. Si parte alle 14.30 con le lezioni di tecnica femminile a cura di Vanesa Villalba che proseguirà le lezioni in coppia con Facundo Pinero, per migliorare le esibizioni in milonga. Spazio poi a Lucilla Cionci e Joe Corbata che daranno lezioni di tecnica. Alle 19 doppio appuntamento con i maestri Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, che aiuteranno a migliorare l’eleganza dei movimenti, e con Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza per utilizzare al meglio il centro del proprio corpo in milonga.Alle 19 il Duo Pimar si esibirà in piazza Libertà mentre a partire dalle 20 appuntamento con un monologo a cura di Fabio Curso Giacobbe.Sul porto di Trani proseguono gli aperitango, oggi alle 19 con la musica di TJ Francesco Azzollini e l’esibizione di Alessandra Andriani e Inyerberth Pinedo, vincitori della tappa nazionale del torneo Cids Midas. Appuntamenti imperdibili in due punti centrali e vicini in città per chi vorrà iniziare a ballare già al tramonto.Il grande palco da 400 mq aprirà alle danze dalle 22 e fino a notte fonda si danzerà sulle note della Sonder Orchestra che con Cuarteto Pichuco accompagneranno l’attesa esibizione dei direttori artistici del festival, i maestri Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto, che ammalieranno il pubblico presente.Per maggiori informazioni Ufficio stampa Apr - Angela Antonacci (340 0025011-angela.antonacci@aprgroup.it)