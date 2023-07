MILANO - Esce mercoledì 12 luglio in digitale e in radio il remix, a cura di Get Far Fargetta, del singolo “Mi piace il caso” di Isotta. Il brano originale, contenuto nel disco “Minuscola” (etichetta Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy) uscito a maggio, è entrata da settimane in classifica italiana e generale Earone dei passaggi radiofonici.

“Mi piace il caso”, uscita insieme al videoclip, descrive come nel carosello variopinto delle nostre esistenze improbabili tutto sia matematicamente ordinato dal lancio dei dadi: “Con ironia – racconta Isotta - cerco di trasmettere la sensazione che provo: la ricerca di noi stessi tramite noi stessi, e non per forza attraverso qualcun altro, “chi è cappuccetto rosso senza nonna? E il Louvre senza la Gioconda…e chi sono io?”.