BARI - "I dati Istat di oggi confermano l'ottimo trend degli indicatori economici frutto di politiche di buon senso adottate dal governo Meloni. Come non sottolineare che nel primo trimestre reddito e potere d'acquisto delle famiglie siano cresciuti. Riduzione del cuneo fiscale e sostegno alle famiglie sono i pilastri dell'agenda economica dell'esecutivo. Scelte vincenti confermate dai dati di oggi." Lo dichiara in una nota il capogruppo Fratelli d'Italia in Commissione Finanze alla Camera Saverio Congedo.