Nella stagione che è terminata il 4 Giugno, Samardzic ha giocato 37 partite e realizzato 5 reti con l’ Udinese in Serie A. Fabbian ha disputato 35 gare e segnato 8 gol in B.

L’ Inter ha acquistato il centrocampista serbo-tedesco Lazar Samardzic 21 anni, a titolo definitivo dall’ Udinese per 25 milioni di Euro. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. In questa operazione di calcio mercato è entrato anche il trequartista Giovanni Fabbian, 20 anni che la società nerazzurra ha ceduto in prestito con diritto di riscatto ai friulani.